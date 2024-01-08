Дев'ятьом співробітникам Маріупольського СІЗО оголосили про підозру в держзраді
Київ • УНН
Українська поліція підозрює дев'ятьох співробітників Маріупольського СІЗО у державній зраді за сприяння російським окупаційним військам.
Слідчі Нацполіції оголосили підозри у держзраді дев'ятьом посадовцям, які працюють в окупованому Маріупольському СІЗО. Про це УНН повідомляє із посиланням на Національну поліцію України.
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За даними слідства, співробітники слідчого ізолятору добровільно погодилися співпрацювати з окупаційною владою рф.
Всі вони — громадяни України. Як вказали в Нацполіції, деякі з них переходили на бік ворога цілими сімʼями. Так, серед підозрюваних — чоловік, дружина та її брат, а також мама й донька.
У березні 2022 року 74 чинних працівники впустили на територію ізолятора бойовиків батальйону "Сомалі" - незаконного збройного угруповання, які заволоділи зброєю, що там зберігалась і випустили шістьох затриманих.
На той момент в СІЗО утримувалось 345 осіб. Для придушення їх бунту через відсутність харчування, водопостачання та порушення термінів тримання під вартою, "сомалійці" за сприяння працівників СІЗО закидали камери найактивніших бунтарів гранатами та показово розстріляли так званого "смотрящого", який керував протестом.
Це лише перша серія підозр, які слідчі оголосили працівникам окупованого Маріупольського СІЗО, вказали в Нацполіції.
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