Девяти сотрудникам Мариупольского СИЗО объявили о подозрении в госизмене

Следователи Нацполиции объявили подозрения в госизмене девяти чиновникам, которые работают в оккупированном Мариупольском СИЗО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, сотрудники следственного изолятора добровольно согласились сотрудничать с оккупационными властями рф.

Все они - граждане Украины. Как указали в Нацполиции, некоторые из них переходили на сторону врага целыми семьями. Так, среди подозреваемых - муж, жена и ее брат, а также мама и дочь.

В марте 2022 года 74 действующих работника впустили на территорию изолятора боевиков батальона "Сомали" - незаконной вооруженной группировки, которые завладели хранящимся там оружием и выпустили шестерых задержанных.

На тот момент в СИЗО содержалось 345 человек. Для подавления их бунта из-за отсутствия питания, водоснабжения и нарушения сроков содержания под стражей, "сомалийцы" при содействии работников СИЗО забросали камеры активных бунтарей гранатами и показательно расстреляли так называемого "смотрящего", который руководил протестом.

Это лишь первая серия подозрений, которые следователи объявили работникам оккупированного Мариупольского СИЗО, указали в Нацполиции.

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