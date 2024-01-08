За решеткой 9 лет проведет информатор пророссийского блогера, работающий на фсб

К 9 годам заключения приговорен участник агентурной сети фсб, которая "сливала" прокремлевскому блогеру разведданные. Деятельность преступников была разоблачена в начале октября 2023 года. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Детали

Осужден 33-летний житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в российскую агентурную сеть сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

Злоумышленник пытался выявить места временного базирования штабов ВСУ и основные маршруты передвижения военной техники украинских защитников. Кроме этого он осуществлял доразведку вражеских "прилетов" после массированных воздушных атак рф на территорию области.

Напомним,

В начале октября прошлого года СБУ провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала российскую агентурную сеть. Тогда были задержаны 13 вражеских приспешников, которые разведывали позиции Сил обороны и корректировали воздушные удары РФ по региону.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в фсб через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматий").

Самому Лебедеву СБУ сообщила о подозрении 13 июля.

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