За добу загарбники завдали 229 ударів по Запорізькій області
Київ • УНН
За добу російські загарбники здійснили 229 атак на Запорізьку область, включаючи авіаудари та обстріли з РСЗВ. Зафіксовано 17 повідомлень про руйнування, але жертв серед мирного населення немає.
За добу окупанти завдали 229 ударів по Запорізькій області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зокрема, було зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому, Пʼятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, а також 97 атак безпілотниками різної модифікації на Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку та інші населені пункти. Окрім цього, загарбники здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Лобковому, Новоданилівці та Роботиному, а 114 артобстрілів влучили по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Наразі отримано 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, серед мирних жителів жертв не зафіксовано.
Окупанти завдали 366 ударів по Запорізькій області 15.10.24, 07:07 • 28921 перегляд