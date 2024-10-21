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За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 04:09  •  6397 просмотра

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За сутки российские захватчики совершили 229 атак на Запорожскую область, включая авиаудары и обстрелы из РСЗО. Зафиксировано 17 сообщений о разрушениях, но жертв среди мирного населения нет.

За сутки оккупанты нанесли 229 ударов по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, было зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобково, Пятихатках, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке, а также 97 атак беспилотниками различной модификации на Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку и другие населенные пункты. Кроме этого, захватчики совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лобково, Новоданиловке и Роботино, а 114 артобстрелов попали по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Сейчас получено 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей жертв не зафиксировано.

Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области15 октября 2024, 04:07 • 24918 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе