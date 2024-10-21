За сутки захватчики нанесли 229 ударов по Запорожской области

За сутки оккупанты нанесли 229 ударов по Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, было зафиксировано 7 авиационных ударов по Лобково, Пятихатках, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке, а также 97 атак беспилотниками различной модификации на Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку и другие населенные пункты. Кроме этого, захватчики совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лобково, Новоданиловке и Роботино, а 114 артобстрелов попали по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Сейчас получено 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей жертв не зафиксировано.

Оккупанты нанесли 366 ударов по Запорожской области