За добу ворог втратив 1170 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога за останню добу: 1170 військових, 6 танків, 20 БМП та іншу техніку. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 633800 осіб.
За останню доби ворог втратив 1170 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 15.09.24:
- Особовий склад: 633800 (+1170).
- Танки: 8680 (+6).
- Броньовані бойові машини: 17063 (+20).
- Артилерійські системи: 18109 (+23).
- РСЗВ: 1186.
- Засоби ППО: 947 (+1).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15234 (+85).
- Крилаті ракети: 2592 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24684 (+53).
- Спеціальна техніка: 3084.
На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб15.09.24, 00:01 • 22444 перегляди