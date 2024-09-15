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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки враг потерял 1170 военных и значительную технику

За сутки враг потерял 1170 военных и значительную технику

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 04:50  •  13340 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за последние сутки: 1170 военных, 6 танков, 20 БМП и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 633800 человек.

За последние сутки враг потерял 1170 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 15.09.24:

- Личный состав: 633800 (+1170).

- Танки: 8680 (+6).

- Бронированные боевые машины: 17063 (+20).

- Артиллерийские системы: 18109 (+23).

- РСЗВ: 1186.

- Средства ППО: 947 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15234 (+85).

- Крылатые ракеты: 2592 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24684 (+53).

- Специальная техника: 3084.

На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб14 сентября 2024, 21:01 • 14647 просмотров

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