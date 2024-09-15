За сутки враг потерял 1170 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях врага за последние сутки: 1170 военных, 6 танков, 20 БМП и другую технику. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 633800 человек.
За последние сутки враг потерял 1170 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 15.09.24:
- Личный состав: 633800 (+1170).
- Танки: 8680 (+6).
- Бронированные боевые машины: 17063 (+20).
- Артиллерийские системы: 18109 (+23).
- РСЗВ: 1186.
- Средства ППО: 947 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15234 (+85).
- Крылатые ракеты: 2592 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24684 (+53).
- Специальная техника: 3084.
На фронті відбулося 131 боєзіткнень, основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку - Генштаб14 сентября 2024, 21:01 • 14647 просмотров