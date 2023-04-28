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За добу ворог понад 60 разів обстріляв Херсонську область: є загиблі і поранені

За добу ворог понад 60 разів обстріляв Херсонську область: є загиблі і поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. За минулу добу окупанти здійснили 61 обстріл Херсонської області. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

«За минулу добу противник здійснив – 61 обстріл, випустивши 356 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів», - повідомив керівник ОВА у своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення.

Прокудін також повідомив інформацію про евакуацію населення. Так, за його словами, з деокупованої території області евакуйовано 94 особи.

Додамо

Ранок 28 квітня почався з масованої ракетної атаки по Україні. Російські ракети поцілили у 9-поверхівку в Умані, у приватний будинок в Дніпрі, а також у житловий сектор в місті Українка (Київщина).

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