За сутки враг более 60 раз обстрелял Херсонскую область: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки оккупанты совершили 61 обстрел Херсонской области. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
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«За прошедшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз», - сообщил руководитель ОВА в своем Телеграм-канале.
Он сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, трое получили ранения.
Прокудин также сообщил информацию об эвакуации населения. Так, по его словам, с деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека.
Добавим
Утро 28 апреля началось с массированной ракетной атаки по Украине. Российские ракеты попали в 9-этажку в Умани, в частный дом в Днепре, а также в жилой сектор в городе Украинка (Киевская область).