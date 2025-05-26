За добу українські захисники ліквідували 1000 росіян та знищили 53 крилаті ракети ворога
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, протягом 25 травня було ліквідовано близько 1000 російських військових та знищено 53 крилаті ракети. З початку війни втрати ворога сягнули 981 850 осіб.
За добу 25 травня російські війська втратили на війні з Україною 1000 солдатів та 53 крилаті ракети. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 981850 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10858 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22641 (+8)
- артилерійських систем ‒ 28320 (+51)
- РСЗВ ‒ 1397 (+1)
- засоби ППО ‒ 1171 (+2)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37631 (+264)
- крилаті ракети ‒ 3256 (+53)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49843 (+92)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.
135 боєзіткнень за добу: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті25.05.25, 22:58 • 3224 перегляди