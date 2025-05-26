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За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага

Киев • УНН

 • 874 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, в течение 25 мая было ликвидировано около 1000 российских военных и уничтожено 53 крылатые ракеты. С начала войны потери врага достигли 981 850 человек.

За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага

За сутки 25 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 53 крылатые ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 981850 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10858 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22641 (+8)
        • артиллерийских систем ‒ 28320 (+51)
          • РСЗО ‒ 1397 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1171 (+2)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37631 (+264)
                    • крылатые ракеты ‒ 3256 (+53)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49843 (+92)
                            • специальная техника ‒ 3902 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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