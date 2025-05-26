За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, в течение 25 мая было ликвидировано около 1000 российских военных и уничтожено 53 крылатые ракеты. С начала войны потери врага достигли 981 850 человек.
За сутки 25 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 53 крылатые ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 981850 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 10858 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22641 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 28320 (+51)
- РСЗО ‒ 1397 (+1)
- средства ПВО ‒ 1171 (+2)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37631 (+264)
- крылатые ракеты ‒ 3256 (+53)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49843 (+92)
- специальная техника ‒ 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.
135 боестолкновений в сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте25.05.25, 22:58 • 3206 просмотров