За сутки украинские защитники ликвидировали 1000 россиян и уничтожили 53 крылатые ракеты врага

За сутки 25 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1000 солдат и 53 крылатые ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 981850 (+1000) человек ликвидировано

танков ‒ 10858 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22641 (+8)

артиллерийских систем ‒ 28320 (+51)

РСЗО ‒ 1397 (+1)

средства ПВО ‒ 1171 (+2)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37631 (+264)

крылатые ракеты ‒ 3256 (+53)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49843 (+92)

специальная техника ‒ 3902 (0)

Данные уточняются.

Напомним

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.

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