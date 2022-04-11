За добу додому повертається приблизно 30 тисяч українців – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Все більше українців повертаються з-за кордону до України, щодня кордон перетинає 25-30 тисяч осіб. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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“Останнім часом ми відстежуємо збільшення громадян, які повертаються додому. В перші дні загалом близько 15 тисяч громадян повернулися. Зараз ця кількість становить близько 25-30 тисяч осіб за добу”, — заявив він.
Деталі
За словами Демченка, пасажиропотік значно знизився після першого тижня вторгнення росії в Україну.
Раніше пасажиропотік за добу міг сягати близько 120-130 тисяч, але переважна більшість людей рухалася в напрямку виїзду за кордон. Зараз він коливається на рівні 60-70 тисяч осіб за добу.
“І хоч виїзд і переважає над в’їздом, але він вже не становить переважну частину цієї статистики. Варто наголосити, що більшість випадків перетину кордону фіксується на ділянці кордону з Республікою Польща”, – додав речник ДПСУ.
Доповнення
За даними ООН, понад 4,5 млн українців покинули рідну країну з початку вторгнення рф і понад 7,1 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами.