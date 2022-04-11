За сутки домой возвращается примерно 30 тысяч украинцев – ГПСУ

Цитата

“В последнее время мы отслеживаем увеличение граждан, которые возвращаются домой. В первые дни всего около 15 тысяч граждан вернулись. Сейчас это количество составляет около 25-30 тысяч человек в сутки”, — заявил он.

Детали

По словам Демченко, пассажиропоток значительно снизился после первой недели вторжения россии в Украину.

Ранее пассажиропоток за сутки мог достигать около 120-130 тысяч и подавляющее большинство людей двигалось в направлении выезда за границу. Сейчас он колеблется на уровне 60-70 тысяч человек в сутки.

“И хоть выезд и преобладает над въездом, но он уже не составляет подавляющую часть этой статистики. Стоит отметить, что большинство случаев пересечения границы фиксируется на участке границы с Республикой Польша”, — добавил спикер ГПСУ.

Дополнение

По данным ООН, более 4,5 млн украинцев покинули родную страну с начала вторжения рф и свыше 7,1 млн человек сталивнутренне перемещенными лицами.