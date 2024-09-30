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За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили майже тисячу українських бібліотек

За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили майже тисячу українських бібліотек

Київ • УНН

 • 14766 перегляди

За час повномасштабного вторгнення РФ знищено або пошкоджено близько 1000 бібліотек та понад 200 млн українських книг. Уповноважений із захисту державної мови закликав підтримати проєкт "Вільні читають українською!".

За час повномасштабного вторгнення було знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а також понад 200 мільйонів українських книжок. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови, передає УНН.

Деталі

За час повномасштабного вторгнення російськими злочинцями знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а з ними - понад 200 мільйонів українських книжок

- йдеться в повідомленні.

Уповноважений із захисту держмови закликав долучитися до відновлення знищених бібліотечних фондів та підтримати ініційований проєкт "Вільні читають українською!".

Нагадаємо

30 вересня в Україні відзначають День бібліотек. Перші бібліотеки з'явилися в Київській Русі в IX-X ст., а сьогодні в країні налічується близько 15 тисяч бібліотечних закладів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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