За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили майже тисячу українських бібліотек
Київ • УНН
За час повномасштабного вторгнення РФ знищено або пошкоджено близько 1000 бібліотек та понад 200 млн українських книг. Уповноважений із захисту державної мови закликав підтримати проєкт "Вільні читають українською!".
За час повномасштабного вторгнення було знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а також понад 200 мільйонів українських книжок. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови, передає УНН.
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За час повномасштабного вторгнення російськими злочинцями знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а з ними - понад 200 мільйонів українських книжок
Уповноважений із захисту держмови закликав долучитися до відновлення знищених бібліотечних фондів та підтримати ініційований проєкт "Вільні читають українською!".
Нагадаємо
30 вересня в Україні відзначають День бібліотек. Перші бібліотеки з'явилися в Київській Русі в IX-X ст., а сьогодні в країні налічується близько 15 тисяч бібліотечних закладів.