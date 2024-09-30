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30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача

30 вересня: Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача

Київ • УНН

 • 119169 перегляди

30 вересня в Україні відзначають День бібліотек. Перші бібліотеки з'явилися в Київській Русі в IX-X ст., а сьогодні в країні налічується близько 15 тисяч бібліотечних закладів.

Сьогодні, 30 вересня, усі шанувальники книг в нашій країні можуть долучитися до заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, пише УНН.

В ІХ-Х століттях у Київській Русі при церквах та монастирях почали з’являтися перші бібліотеки. У 1037 році князь Ярослав Мудрий створи першу державну бібліотеку при соборі Святої Софії. Більшість книг у ній були релігійного змісту, але траплялися і філософські, природничі та інші твори.

У ХІV-ХV століттях почали з’являтися університетські бібліотеки, а невдовзі ще й бібліотеки при національно-релігійних братствах.

Наприкінці ХVІІІ століття серед заможних людей стало престижним мати приватні бібліотеки з великою кількість книг. Особливо шанувалися рідкісні твори.

У ХІХ столітті бібліотеки почали ставати доступними і для простих людей: в 1829 році місцевою інтелігенцією було засновано публічну бібліотеку  в Одесі, у 1866 році — в Києві, у 1886 році — в Харкові.

На початок російської агресії в Україні налічувалося близько 15 тисяч бібліотек, послугами яких щороку користувалися більше 11 мільйонів українців.

Найстарішим бібліотечним закладом в Україні на даний момент є Наукова бібліотека Львівського національного університету. Вона була заснована у 1608 році.

Найбільшою бібліотекою є Національна бібліотека України імені Вернадського. В її фондах нараховується 16 мільйонів примірників книг та періодичних видань.

Також сьогодні Міжнародний день перекладача. Подія встановлена на честь святого Єроніма, якого називають покровителем перекладів на те, що він перший переклав Біблію з івриту на латинську мову.

Нині у світі нараховується близько 300 тисяч професійних перекладачів. В середньому, зарік перекладач перекладає близько півмільйона слів.

З 1986 року зоозахисники та любителі дикої природи 30 вересня долучаються до заходів з нагоди Дня "врятуйте коалу".

Коали є важливою частиною дикої природи Австралії. За підрахунками науковців, якщо не вжити заходів з їх збереження, то через 30 років коали повністю повністю зникнуть з нашої планети.

Мета сьогоднішнього дня - підвищити обізнаність людей про ризики, які загрожують існуванню цих тварин, та зібрати кошти, які необхідні для продовження боротьби та довгорічного збереження ареалів проживання коал.

Ті, хто турбуються про своє здоров’я, сьогодні можуть долучитися до Дня грязелікування.

Застосовувати грязі в лікувальних та косметичних цілях почали у XVI столітті. Тодішні лікарі обмащували хворих у лікувальну грязь, а потім відправляли у ванну, щоб змити. Маніпуляції з грязями в лікувальних цілях стали настільки повсюдним, що технологію часто використовували навіть для тварин.

Вдосконалення процедури продовжувалось в XIX та XX століттях.

За за новоюліанським церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Михаїл був родом з Сирії. Патріарх Константинопольський Микола ІІ відправив його до Київської Русі.

Михаїл хрестив князя Володимира, і разом з ним мешканців Києва.

Помер Михаїл у 992 році. Був похований у Десятинній церкві. Згодом його мощі перенесли до ближніх печер Києво-Печерської Лаври.

За старим стилем сьогодні вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

За переказом, Софія була благочестивою християнкою, і у вірі до Господа виховала своїх доньок.

Імператор-язичник Адріан зажадав аби Софія та її доньки зреклися Господа. Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. А Софію змусили дивитися на страждання своїх доньок. Однак, ні дівчата, ні їх мати не зреклися Господа.

Віра, Надія та Любов померли від страшних мук. Софія поховала їх, і на другий день сама померла на їх могилі.

Іменини сьогодні святкують Михайло, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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