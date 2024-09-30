30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

ukenru
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
  •  77721 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
  •  100566 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
  •  101840 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  113871 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  138110 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  147563 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  144105 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  131877 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  115234 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  104570 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент: россия ежедневно использует против Украины около сотни КАБов

Президент: россия ежедневно использует против Украины около сотни КАБов

  •  29033 просмотра
Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал Чемпионата мира

  •  19623 просмотра
Зеленский рассказал о подготовке к следующему «Рамштайн», который состоится в октябре

Зеленский рассказал о подготовке к следующему «Рамштайн», который состоится в октябре

  •  32045 просмотра
"Динамо" обыграло "Левый берег" и остается лидером в УПЛ

"Динамо" обыграло "Левый берег" и остается лидером в УПЛ

  •  18495 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранена женщина

россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранена женщина

  •  21588 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  146341 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  141324 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

27 сентября 2024, 09:01  •  140137 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

27 сентября 2024, 07:00  •  144064 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  171698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

  •  1383 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

  •  7292 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

  •  77721 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

29 сентября 2024, 03:03  •  70475 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  108957 просмотра
Актуальное
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 03:07  •  631 просмотра

Read in English

30 сентября в Украине отмечают День библиотек. Первые библиотеки появились в Киевской Руси в IX-X вв., а сегодня в стране насчитывается около 15 тысяч библиотечных заведений.

Сегодня, 30 сентября, все поклонники книг в нашей стране могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всеукраинского дня библиотек, пишет УНН.

В ІХ-Х веках в Киевской Руси при церквях и монастырях начали появляться первые библиотеки. В 1037 году князь Ярослав Мудрый создал первую государственную библиотеку при соборе Святой Софии. Большинство книг в ней были религиозного содержания, но попадались и философские, естественные и другие произведения.

В ХIV-ХѴ веках начали появляться университетские библиотеки, а вскоре еще и библиотеки при национально-религиозных братствах.

В конце ХѴІІІ века среди состоятельных людей стало престижным иметь частные библиотеки с большим количеством книг. Особенно почитались редкие произведения.

В XIX веке библиотеки начали становиться доступными и для простых людей: в 1829 году местной интеллигенцией была основана публичная библиотека  в Одессе, в 1866 году - в Киеве, в 1886 году - в Харькове.

На начало российской агрессии в Украине насчитывалось около 15 тысяч библиотек, услугами которых ежегодно пользовались более 11 миллионов украинцев.

Старейшим библиотечным учреждением в Украине на данный момент является Научная библиотека Львовского национального университета. Она была основана в 1608 году.

Самой большой библиотекой является Национальная библиотека Украины имени Вернадского. В ее фондах насчитывается 16 миллионов экземпляров книг и периодических изданий.

Также сегодня Международный день переводчика. Событие установлено в честь святого Иеронима, которого называют покровителем переводов на то, что он первый перевел Библию с иврита на латинский язык.

Сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч профессиональных переводчиков. В среднем, за год переводчик переводит около полумиллиона слов.

С 1986 года зоозащитники и любители дикой природы 30 сентября приобщаются к мероприятиям по случаю Дня «спасите коалу».

Коалы являются важной частью дикой природы Австралии. По подсчетам ученых, если не принять меры по их сохранению, то через 30 лет коалы полностью полностью исчезнут с нашей планеты.

Цель сегодняшнего дня - повысить осведомленность людей о рисках, которые угрожают существованию этих животных, и собрать средства, которые необходимы для продолжения борьбы и долгосрочного сохранения ареалов обитания коал.

Те, кто беспокоятся о своем здоровье, сегодня могут приобщиться ко Дню грязелечения.

Применять грязи в лечебных и косметических целях начали в XVI веке. Тогдашние врачи обмазывали больных в лечебную грязь, а затем отправляли в ванну, чтобы смыть. Манипуляции с грязями в лечебных целях стали настолько повсеместным, что технологию часто использовали даже для животных.

Совершенствование процедуры продолжалось в XIX и XX веках.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Михаил был родом из Сирии. Патриарх Константинопольский Николай ІІ отправил его в Киевскую Русь.

Михаил крестил князя Владимира, и вместе с ним жителей Киева.

Умер Михаил в 992 году. Был похоронен в Десятинной церкви. Впоследствии его мощи перенесли в ближние пещеры Киево-Печерской Лавры.

По старому стилю сегодня чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По преданию, София была благочестивой христианкой, и в вере к Господу воспитала своих дочерей.

Император-язычник Адриан потребовал, чтобы София и ее дочери отреклись от Господа. Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. А Софию заставили смотреть на страдания своих дочерей. Однако, ни девушки, ни их мать не отреклись от Господа.

Вера, Надежда и Любовь умерли от страшных мучений. София похоронила их, и на другой день сама умерла на их могиле.

Именины сегодня празднуют Михаил, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite