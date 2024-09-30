30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

Сегодня, 30 сентября, все поклонники книг в нашей стране могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всеукраинского дня библиотек, пишет УНН.

В ІХ-Х веках в Киевской Руси при церквях и монастырях начали появляться первые библиотеки. В 1037 году князь Ярослав Мудрый создал первую государственную библиотеку при соборе Святой Софии. Большинство книг в ней были религиозного содержания, но попадались и философские, естественные и другие произведения.

В ХIV-ХѴ веках начали появляться университетские библиотеки, а вскоре еще и библиотеки при национально-религиозных братствах.

В конце ХѴІІІ века среди состоятельных людей стало престижным иметь частные библиотеки с большим количеством книг. Особенно почитались редкие произведения.

В XIX веке библиотеки начали становиться доступными и для простых людей: в 1829 году местной интеллигенцией была основана публичная библиотека в Одессе, в 1866 году - в Киеве, в 1886 году - в Харькове.

На начало российской агрессии в Украине насчитывалось около 15 тысяч библиотек, услугами которых ежегодно пользовались более 11 миллионов украинцев.

Старейшим библиотечным учреждением в Украине на данный момент является Научная библиотека Львовского национального университета. Она была основана в 1608 году.

Самой большой библиотекой является Национальная библиотека Украины имени Вернадского. В ее фондах насчитывается 16 миллионов экземпляров книг и периодических изданий.

Также сегодня Международный день переводчика. Событие установлено в честь святого Иеронима, которого называют покровителем переводов на то, что он первый перевел Библию с иврита на латинский язык.

Сейчас в мире насчитывается около 300 тысяч профессиональных переводчиков. В среднем, за год переводчик переводит около полумиллиона слов.

С 1986 года зоозащитники и любители дикой природы 30 сентября приобщаются к мероприятиям по случаю Дня «спасите коалу».

Коалы являются важной частью дикой природы Австралии. По подсчетам ученых, если не принять меры по их сохранению, то через 30 лет коалы полностью полностью исчезнут с нашей планеты.

Цель сегодняшнего дня - повысить осведомленность людей о рисках, которые угрожают существованию этих животных, и собрать средства, которые необходимы для продолжения борьбы и долгосрочного сохранения ареалов обитания коал.

Те, кто беспокоятся о своем здоровье, сегодня могут приобщиться ко Дню грязелечения.

Применять грязи в лечебных и косметических целях начали в XVI веке. Тогдашние врачи обмазывали больных в лечебную грязь, а затем отправляли в ванну, чтобы смыть. Манипуляции с грязями в лечебных целях стали настолько повсеместным, что технологию часто использовали даже для животных.

Совершенствование процедуры продолжалось в XIX и XX веках.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Михаил был родом из Сирии. Патриарх Константинопольский Николай ІІ отправил его в Киевскую Русь.

Михаил крестил князя Владимира, и вместе с ним жителей Киева.

Умер Михаил в 992 году. Был похоронен в Десятинной церкви. Впоследствии его мощи перенесли в ближние пещеры Киево-Печерской Лавры.

По старому стилю сегодня чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По преданию, София была благочестивой христианкой, и в вере к Господу воспитала своих дочерей.

Император-язычник Адриан потребовал, чтобы София и ее дочери отреклись от Господа. Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. А Софию заставили смотреть на страдания своих дочерей. Однако, ни девушки, ни их мать не отреклись от Господа.

Вера, Надежда и Любовь умерли от страшных мучений. София похоронила их, и на другой день сама умерла на их могиле.

Именины сегодня празднуют Михаил, Василий, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра.