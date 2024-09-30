За время полномасштабного вторжения россияне уничтожили или повредили почти тысячу украинских библиотек

За время полномасштабного вторжения было уничтожено или повреждено почти тысячу библиотек, а также более 200 миллионов украинских книг. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка, передает УНН.

Детали

За время полномасштабного вторжения российскими преступниками уничтожено или повреждено почти тысячу библиотек, а с ними - более 200 миллионов украинских книг - говорится в сообщении.

Уполномоченный по защите госязыка призвал присоединиться к восстановлению уничтоженных библиотечных фондов и поддержать инициированный проект «Свободные читают на украинском!».

Напомним,

30 сентября в Украине отмечают День библиотек. Первые библиотеки появились в Киевской Руси в IX-X вв., а сегодня в стране насчитывается около 15 тысяч библиотечных заведений.