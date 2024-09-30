За время полномасштабного вторжения россияне уничтожили или повредили почти тысячу украинских библиотек
Киев • УНН
За время полномасштабного вторжения РФ уничтожено или повреждено около 1000 библиотек и более 200 млн украинских книг. Уполномоченный по защите государственного языка призвал поддержать проект «Свободные читают на украинском!».
За время полномасштабного вторжения было уничтожено или повреждено почти тысячу библиотек, а также более 200 миллионов украинских книг. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка, передает УНН.
Детали
За время полномасштабного вторжения российскими преступниками уничтожено или повреждено почти тысячу библиотек, а с ними - более 200 миллионов украинских книг
Уполномоченный по защите госязыка призвал присоединиться к восстановлению уничтоженных библиотечных фондов и поддержать инициированный проект «Свободные читают на украинском!».
Напомним,
30 сентября в Украине отмечают День библиотек. Первые библиотеки появились в Киевской Руси в IX-X вв., а сегодня в стране насчитывается около 15 тысяч библиотечных заведений.