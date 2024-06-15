За 9 років кількість учасників конкурсу "Час діяти, Україно!" зросла в 20 разів: як масштабувався конкурс
Київ • УНН
За 9 років кількість заявок на конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зросла у 20 разів - з 47 у 2016 році до рекордних 912 цьогоріч, що свідчить про зростаючий інтерес громадськості до вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем.
Цьогорічний конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав рекордну кількість заявок - 912. Тоді як у 2016 році організатори конкурсу отримали 47 заявок на участь у конкурсі. Про це розповіла директорка БФ "МХП–Громаді" Тетяна Волочай, передає УНН.
Це вже девʼята ітерація. В 2016 році до нас надійшло всього 47 заявок на цей конкурс. А сьогодні, через 9 років, це вже 912 заявок. Цей конкурс є втіленням нашої місії допомагати організовуватися в громадах для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем
З кожним роком проєкти стають цікавішими, краще описаними. Вони відображають тренди, які відбуваються в громадах, продовжила директорка БФ.
Якщо у 2016 році це було про заміну вікон і ремонт доріг, то сьогодні це про ветеранські простори, укриття, які можуть слугувати терапевтичними кімнатами, наприклад. Це укриття для освітніх потреб, це простори для ветеранів, це терапевтичні сади. Дуже цікаві і креативні проєкти наших громад
Так, зокрема, організатори конкурсу отримали:
- 475 проєктів в сфері медицини, освіти та інфраструктури;
- 216 проєктів щодо розвитку громадських просторів;
- 114 проєктів щодо реінтеграції та реабілітації ветеранів;
- 87 проєктів щодо збереження традицій та культурної спадщини;
- 20 проєктів в сфері енергетичної безпеки.
Щодо освітніх проєктів - це були як слабкі проєкти так і дуже сильні. Помітна тенденція, що якість проєктів зростає з кожним роком. Були цікаві культурні проєкти, націлені на те, аби зберегти памʼять про широкомасштабний наступ, про війну загалом. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми оберемо найкращі проєкти і заохотимо інші громади бути схожими на цю історію успіху
До складу експертної комісії конкурсу увійшли:
Наталія Кривда, д.ф.н., Голова наглядової ради Українського культурного фонду;
Костянтин Татаркін, технічний радник Програми реінтеграції ветеранів IREX;
Артем Костюченко, керівник відділу національних партнерств БО "Українська освітня платформа";
Максим Черкашин, голова Освітньо-аналітичного центру розвитку громад;
Ірина Моряк, менеджерка проєкту "Змістовно", Nova Ukraine;
Іванна Стець, старша менеджерка партнерств Veteran Hub;
Анастасія Рудніцька, грантова менеджерка VeteranHub.
Довідково
"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.
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