За 9 років кількість учасників конкурсу "Час діяти, Україно!" зросла в 20 разів: як масштабувався конкурс

Цьогорічний конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав рекордну кількість заявок - 912. Тоді як у 2016 році організатори конкурсу отримали 47 заявок на участь у конкурсі. Про це розповіла директорка БФ "МХП–Громаді" Тетяна Волочай, передає УНН.

Це вже девʼята ітерація. В 2016 році до нас надійшло всього 47 заявок на цей конкурс. А сьогодні, через 9 років, це вже 912 заявок. Цей конкурс є втіленням нашої місії допомагати організовуватися в громадах для вирішення їх соціальних, економічних та екологічних проблем

З кожним роком проєкти стають цікавішими, краще описаними. Вони відображають тренди, які відбуваються в громадах, продовжила директорка БФ.

Якщо у 2016 році це було про заміну вікон і ремонт доріг, то сьогодні це про ветеранські простори, укриття, які можуть слугувати терапевтичними кімнатами, наприклад. Це укриття для освітніх потреб, це простори для ветеранів, це терапевтичні сади. Дуже цікаві і креативні проєкти наших громад

Так, зокрема, організатори конкурсу отримали:

Щодо освітніх проєктів - це були як слабкі проєкти так і дуже сильні. Помітна тенденція, що якість проєктів зростає з кожним роком. Були цікаві культурні проєкти, націлені на те, аби зберегти памʼять про широкомасштабний наступ, про війну загалом. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми оберемо найкращі проєкти і заохотимо інші громади бути схожими на цю історію успіху