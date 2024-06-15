Киев • УНН
За 9 лет количество заявок на конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" выросло в 20 раз - с 47 в 2016 году до рекордных 912 в этом году, что свидетельствует о растущем интересе общественности к решению социальных, экономических и экологических проблем.
Нынешний конкурс социальных инициатив "Время действовать, Украина!" собрал рекордное количество заявок - 912. Тогда как в 2016 году организаторы конкурса получили 47 заявок на участие в конкурсе. Об этом рассказала директор БФ "МХП-Общине" Татьяна Волочай, передает УНН.
Это уже девятая итерация. В 2016 году к нам поступило всего 47 заявок на этот конкурс. А сегодня, через 9 лет, это уже 912 заявок. Этот конкурс является воплощением нашей миссии помогать организовываться в общинах для решения их социальных, экономических и экологических проблем
С каждым годом проекты становятся интереснее, лучше описанными. Они отражают тренды, которые происходят в общинах, продолжила директор БФ.
Если в 2016 году это было о замене окон и ремонте дорог, то сегодня это о ветеранских пространствах, укрытиях, которые могут служить терапевтическими комнатами, например. Это укрытия для образовательных потребностей, это пространства для ветеранов, это терапевтические сады. Очень интересные и креативные проекты наших общин
Так, в частности, организаторы конкурса получили:
Относительно образовательных проектов - это были как слабые проекты так и очень сильные. Заметна тенденция, что качество проектов растет с каждым годом. Были интересные культурные проекты, нацеленные на то, чтобы сохранить память о широкомасштабном наступлении, о войне в целом. Надеюсь, что совместными усилиями мы выберем лучшие проекты и поощрим другие общины быть похожими на эту историю успеха
В состав экспертной комиссии конкурса вошли:
Наталья Кривда, д.ф.н., Председатель наблюдательного совета Украинского культурного фонда;
Константин Татаркин, технический советник Программы реинтеграции ветеранов IREX;
Артем Костюченко, руководитель отдела национальных партнерств БО "Украинская образовательная платформа";
Максим Черкашин, председатель Образовательно-аналитического центра развития общин;
Ирина Моряк, менеджер проекта "Содержательно", Nova Ukraine;
Иванна Стець, старший менеджер партнерств Veteran Hub;
Анастасия Рудницкая, грантовая менеджерка VeteranHub.
Справочно
"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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