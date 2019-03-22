За 2018 рік у поверхневі води було скинуто понад 5 млн куб. стічних вод

КИЇВ. 22 березня. УНН. Основним чинником забрудненості водойм України є вплив та діяльність людини. Зокрема скидання стічних вод найбільш негативно вплинуло на стан водойм у Київській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це повідомили у Державному агентстві водних ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.