За 2018 рік у поверхневі води було скинуто понад 5 млн куб. стічних вод
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Основним чинником забрудненості водойм України є вплив та діяльність людини. Зокрема скидання стічних вод найбільш негативно вплинуло на стан водойм у Київській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це повідомили у Державному агентстві водних ресурсів України у відповідь на запит журналіста УНН.
“У 2018 році Держводагентством здійснено моніторинг якісного стану поверхневих вод відповідно до затвердженої програми у 436 пунктах спостережень. Отримані спостереження підтверджують вплив антропогенної діяльності на якість води у водних об’єктах України. Високий вміст забруднюючих речовин зафіксовано у районах скиду стічних вод комунальних підприємств великих міст – Київ, Львів, Хмельницький”, - йдеться у відповіді агентства.
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Основними забруднювачами водних об’єктів є промислові та комунальні підприємства. У річках Сходу України та Причорномор’я зафіксований досить високий вміст сольового складу це і сульфати, хлориди та сухий залишок.
“За 2018 рік, згідно із даними звітності водокористувачів за формулою 2ТП-водгосп (річна), у поверхневі води було скинуто 5 210 млн куб. м зворотних (стічних) вод, з них 951, 9 млн куб. м забруднених, що менше на 5% до минулого 2017 року”, - зазначають в агентстві.
Також через надходження у поверхневі води фосфатів та недостатня очистка стічних вод призводить до збільшення концентрації вмісту фосфатів. Як наслідок щороку спостерігається “цвітіння” дніпровських водосховищ, особливо Київського, Кременчуцького, Каховського, що супроводжується активним розвитком фітопланктону та різних груп водоростей, а вони є небезпечними для здоров’я людини через токсини, які продукують.
“Такі процеси разом з антропогенним навантаженням дуже часто призводять до погіршення умов існування водних живих організмів, можливої загибелі риби та погіршення стану вод у місцях питних водозаборів”, - додають екологи.
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