За 2018 год в поверхностные воды было сброшено более 5 млн куб. сточных вод
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Основным фактором загрязнения водоемов Украины - влияние и деятельность человека. В частности сброса сточных вод наиболее негативно повлияло на состояние водоемов в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В 2018 году Госводагентством осуществлен мониторинг качественного состояния поверхностных вод в соответствии с утвержденной программой в 436 пунктах наблюдений. Полученные наблюдения подтверждают влияние антропогенной деятельности на качество воды в водных объектах Украины. Высокое содержание загрязняющих веществ зафиксировано в районах сброса сточных вод коммунальных предприятий больших городов - Киев, Хмельницкий", - говорится в ответе агентства.
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Основными загрязнителями водных объектов являются промышленные и коммунальные предприятия. В реках востока Украины и Причерноморья зафиксировано достаточно высокое содержание солевого состава это и сульфаты, хлориды и сухой остаток.
"За 2018 год, согласно данным отчетности водопользователей за формулой 2ТП-водхоз (годовая) в поверхностные воды было сброшено 5210 млн куб. м обратных (сточных) вод, из них 951, 9 млн куб. м загрязненных, что меньше на 5% к прошлому 2017 года", - отмечают в агентстве.
Также из-за поступления в поверхностные воды фосфатов и недостаточной очистки сточных вод приводит к увеличению концентрации содержания фосфатов. В результате ежегодно наблюдается "цветение" днепровских водохранилищ, особенно Киевского, Кременчугского, Каховского, сопровождающееся активным развитием фитопланктона и различных групп водорослей, а они опасны для здоровья человека из-за токсинов, которые продуцируют.
"Такие процессы вместе с антропогенной нагрузкой очень часто приводят к ухудшению условий обитания водных живых организмов, возможной гибели рыбы и ухудшение состояния вод в местах питьевых водозаборов", - добавляют экологи.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине возобновили финансирование защиты от вредных вод.
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