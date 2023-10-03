З українських портів у вересні вивезли близько 50 тис. тонн агропродукції - Мінагрополітики

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"Якщо ми подивимося на вересень, то вдалося таким шляхом вивезти приблизно 50 тисяч тонн. Цей шлях, він тільки зараз розвивається, надіємося, що все таки і далі він буде розвиватися і можна буде вийти на набагато кращий показник вже у наступні тижні", - зазначив Висоцький.

При цьому він зазначив, що ці судна вивозять як аграрну, так й іншу продукцію.

Нагадаємо

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла із "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

У Силах оборони Півдня вказували, що російські війська продовжують використовувати тактичну авіацію над Чорним морем, їх дратує те, що у морі працює гуманітарний коридор для суден.