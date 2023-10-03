З українських портів у вересні вивезли близько 50 тис. тонн агропродукції - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У вересні з українських чорноморських портів вдалося вивезти 50 тисяч тонн агропродукції. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.
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"Якщо ми подивимося на вересень, то вдалося таким шляхом вивезти приблизно 50 тисяч тонн. Цей шлях, він тільки зараз розвивається, надіємося, що все таки і далі він буде розвиватися і можна буде вийти на набагато кращий показник вже у наступні тижні", - зазначив Висоцький.
При цьому він зазначив, що ці судна вивозять як аграрну, так й іншу продукцію.
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