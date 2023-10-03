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Из украинских портов в сентябре вывезли около 50 тыс. тонн агропродукции - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 810277 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В сентябре из украинских черноморских портов удалось вывезти 50 тысяч тонн агропродукции. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Цитата

"Если мы посмотрим на сентябрь, то удалось таким путем вывезти примерно 50 тысяч тонн. Этот путь, он только сейчас развивается, надеемся, что все таки и дальше он будет развиваться и можно будет выйти на гораздо лучший показатель уже в следующие недели", - отметил Высоцкий.

При этом он отметил, что эти суда вывозят как аграрную, так и другую продукцию. 

Напомним 

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.

В Силах обороны Юга указывали, что российские войска продолжают использовать тактическую авиацию над Черным морем, их раздражает то, что в море работает гуманитарный коридор для судов.

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