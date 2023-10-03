Из украинских портов в сентябре вывезли около 50 тыс. тонн агропродукции - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В сентябре из украинских черноморских портов удалось вывезти 50 тысяч тонн агропродукции. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.
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"Если мы посмотрим на сентябрь, то удалось таким путем вывезти примерно 50 тысяч тонн. Этот путь, он только сейчас развивается, надеемся, что все таки и дальше он будет развиваться и можно будет выйти на гораздо лучший показатель уже в следующие недели", - отметил Высоцкий.
При этом он отметил, что эти суда вывозят как аграрную, так и другую продукцию.
Напомним
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.
В Силах обороны Юга указывали, что российские войска продолжают использовать тактическую авиацию над Черным морем, их раздражает то, что в море работает гуманитарный коридор для судов.