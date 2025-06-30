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З Румунії екстрадували підозрюваного в організації групи серійних паліїв

Київ • УНН

 • 583 перегляди

З Румунії екстрадовано чоловіка, який підозрюється в організації злочинної групи паліїв, що знищила чотири будинки та п’ять квартир. Він перебував у розшуку з січня 2024 року, а 25 червня 2025 року його передали українським правоохоронцям.

З Румунії екстрадували підозрюваного в організації групи серійних паліїв

З Румунії за запитом прокуратури екстрадували підозрюваного в організації злочинної групи паліїв, який переховувався, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Офіс Генпрокурора у межах міжнародно-правового співробітництва із компетентними органами Румунії забезпечив екстрадицію громадянина України, який перебував у розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.

Екстрадований, а також інші учасники злочинної групи, як повідомляється, підозрюються в умисному пошкодженні майна (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Правоохоронці ще в січні 2024 року затримали десятьох виконавців, а в квітні 2025 року в Румунії затримали і самого організатора.

"25 червня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області. Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

Суть справи

За даними слідства, чоловік виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення. Він, як повідомили у прокуратурі, сформував злочинну групу, до складу якої увійшло десять учасників.

"За грошову винагороду від 500 до 3000 доларів США вони підпалювали майно громадян у різних регіонах країни. Замовників організатор знаходив через Телеграм-канали. До кожного злочину учасники злочинної групи ретельно готувалися - проводили розвідку, виготовляли "коктейлі Молотова". Щоб відзвітувати перед замовником про виконану роботу здійснювали відеозйомку", - розповіли у прокуратурі.

Усього вони, як повідомляється, встигли знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир.

Підозрюваних у збуті фальшивих доларів екстрадували з Німеччини до України 25.06.25, 17:11 • 3083 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Румунія
Україна
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