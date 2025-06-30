Из Румынии экстрадировали подозреваемого в организации группы серийных поджигателей
Киев • УНН
Из Румынии экстрадирован мужчина, подозреваемый в организации преступной группы поджигателей, уничтожившей четыре дома и пять квартир. Он находился в розыске с января 2024 года, а 25 июня 2025 года его передали украинским правоохранителям.
Из Румынии по запросу прокуратуры был экстрадирован подозреваемый в организации преступной группы поджигателей, который скрывался, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Офис Генпрокурора в рамках международно-правового сотрудничества с компетентными органами Румынии обеспечил экстрадицию гражданина Украины, который находился в розыске для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Экстрадированный, а также другие участники преступной группы, как сообщается, подозреваются в умышленном повреждении имущества (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Правоохранители ещё в январе 2024 года задержали десять исполнителей, а в апреле 2025 года в Румынии задержали и самого организатора.
"25 июня 2025 года его передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - отметили в прокуратуре.
Суть дела
По данным следствия, мужчина выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Он, как сообщили в прокуратуре, сформировал преступную группу, в состав которой вошло десять участников.
"За денежное вознаграждение от 500 до 3000 долларов США они поджигали имущество граждан в разных регионах страны. Заказчиков организатор находил через Телеграм-каналы. К каждому преступлению участники преступной группы тщательно готовились - проводили разведку, изготавливали "коктейли Молотова". Чтобы отчитаться перед заказчиком о выполненной работе осуществляли видеосъемку", - рассказали в прокуратуре.
Всего они, как сообщается, успели уничтожить четыре частных дома и пять квартир.
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