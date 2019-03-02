З початку року Україна імпортувала близько 700 тонн квітів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку 2019 року Україна імпортувала близько 700 тонн зрізаних квітів та пуп’янок. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, у 2019 році імпорт квітів в Україну становить 666 тонн зрізаних квітів та пуп’янок на 570 тисяч доларів (близько 15,4 млн грн).
Лідерами у 2019 році серед імпортерів квітів в Україну стали Нідерланди (близько 7,8 млн грн), Еквадор (3,8 млн грн) та Туреччина (1,4 млн грн).
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