С начала года Украина импортировала около 700 тонн цветов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала 2019 года Украина импортировала около 700 тонн срезанных цветов и бутонов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в 2019 году импорт цветов в Украине составляет 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тысяч долларов (около 15,4 млн грн).
Лидерами в 2019 году среди импортеров цветов в Украину стали Нидерланды (около 7,8 млн грн), Эквадор (3,8 млн грн) и Турция (1,4 млн грн).
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