С начала года Украина импортировала около 700 тонн цветов

Так, в 2019 году импорт цветов в Украине составляет 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тысяч долларов (около 15,4 млн грн).

Лидерами в 2019 году среди импортеров цветов в Украину стали Нидерланды (около 7,8 млн грн), Эквадор (3,8 млн грн) и Турция (1,4 млн грн).

Напомним, флорист рассказал, как распознать обработанные химикатами цветы.