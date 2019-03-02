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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125518 просмотра

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С начала года Украина импортировала около 700 тонн цветов

С начала года Украина импортировала около 700 тонн цветов

Киев  •  УНН

 • 18626 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала 2019 года Украина импортировала около 700 тонн срезанных цветов и бутонов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в 2019 году импорт цветов в Украине составляет 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тысяч долларов (около 15,4 млн грн).

Лидерами в 2019 году среди импортеров цветов в Украину стали Нидерланды (около 7,8 млн грн), Эквадор (3,8 млн грн) и Турция (1,4 млн грн).

Напомним, флорист рассказал, как распознать обработанные химикатами цветы.

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