З початку року у столиці на пожежах загинули 17 людей

КИЇВ. 8 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року через пожежі у столиці загинули 17 людей. Про це журналісту УНН повідомив головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у місті Києві Олександр Макушенко.