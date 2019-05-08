З початку року у столиці на пожежах загинули 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року через пожежі у столиці загинули 17 людей. Про це журналісту УНН повідомив головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у місті Києві Олександр Макушенко.
"З початку 2019 року на пожежах у місті Києві загинуло 17 людей, травмовано було 52 особи, з яких 6 дітей", - зазначив Макушенко.
Він додав, що на початку 2018 року через пожежі у столиці загинули 24 людини, з них травмовано – 44 дорослих та 3 дітей.
За словами Макушенко, серед загиблих на пожежах дітей немає.
"Щодо кількості пожеж у Києві за минулий рік, то їх сталося 5467, внаслідок яких загинули 63 людини", - зазначив Макушенко.
Він додав, що через пожежі у Києві було травмовано 148 людей, з яких 10 дітей. Серед загиблих, за словами Макушенко, дітей немає.
Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні за добу виникає до 100 пожеж в екосистемах.
З початку року пожежі в екосистемах вже забрали життя 21 людини.