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З початку року у столиці на пожежах загинули 17 людей

З початку року у столиці на пожежах загинули 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року через пожежі у столиці загинули 17 людей. Про це журналісту УНН повідомив головний фахівець сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС у місті Києві Олександр Макушенко.

"З початку 2019 року на пожежах у місті Києві загинуло 17 людей, травмовано було 52 особи, з яких 6 дітей", - зазначив Макушенко.

Він додав, що на початку 2018 року через пожежі у столиці загинули 24 людини, з них травмовано – 44 дорослих та 3 дітей.

За словами Макушенко, серед загиблих на пожежах дітей немає.

"Щодо кількості пожеж у Києві за минулий рік, то їх сталося 5467, внаслідок яких загинули 63 людини", - зазначив Макушенко.

Він додав, що через пожежі у Києві було травмовано 148 людей, з яких 10 дітей. Серед загиблих, за словами Макушенко, дітей немає.

Нагадаємо, за даними ДСНС, в Україні за добу виникає до 100 пожеж в екосистемах. 

З початку року пожежі в екосистемах вже забрали життя 21 людини.

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