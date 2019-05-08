С начала года в столице на пожарах погибли 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За четыре месяца 2019 из-за пожаров в столице погибли 17 человек. Об этом журналисту УНН сообщил главный специалист сектора по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.
"С начала 2019 на пожарах в Киеве погибли 17 человек, травмированы было 52 человека, из которых 6 детей", - отметил Макушенко.
Он добавил, что в начале 2018 из-за пожаров в столице погибли 24 человека, из них травмированы - 44 взрослых и 3 детей.
По словам Макушенко, среди погибших на пожарах детей нет.
"По количеству пожаров в Киеве за прошлый год, то их произошло 5467, в результате которых погибли 63 человека", - отметил Макушенко.
Он добавил, что из-за пожара в Киеве было травмировано 148 человек, из которых 10 детей. Среди погибших, по словам Макушенко, детей нет.
Напомним, по данным ГСЧС, в Украине за сутки возникает до 100 пожаров в экосистемах.
С начала года пожары в экосистемах уже забрали жизни 21 человека.