З початку року кордон перетнуло 23,7 млн осіб в обох напрямках - ДПСУ

З початку року 23,7 мільйона осіб перетнули український кордон в обох напрямках, найбільша активність спостерігалася в літні місяці.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Пасажиропотік досить великий. З початку року, кордон перетнуло 23,7 млн осіб в обох напрямках. Найбільші показники маємо в літні періоди

Для порівняння він навів приклад, що у травні кордон перетнуло 2,7 млн осіб, у червні цей показник був 3,3 млн, в липні 3,9 млн, а у серпні понад 4 млн осіб перетнуло кордон.

Найчастіше перетинають кордон жінки, діти, люди похилого віку та іноземці. Кількість чоловіків, які мають право на перетин кордону і які перетинають кордон на виїзд і на вʼїзд досить несуттєва