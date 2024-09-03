С начала года границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях - ГПСУ

С начала года 23,7 миллиона человек пересекли украинскую границу в обоих направлениях, наибольшая активность наблюдалась в летние месяцы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Пассажиропоток достаточно большой. С начала года, границу пересекло 23,7 млн человек в обоих направлениях. Наибольшие показатели имеем в летние периоды - говорит Демченко.

Для сравнения он привел пример, что в мае границу пересекло 2,7 млн человек, в июне этот показатель был 3,3 млн, в июле 3,9 млн, а в августе более 4 млн человек пересекло границу.

Чаще всего пересекают границу женщины, дети, пожилые люди и иностранцы. Количество мужчин, которые имеют право на пересечение границы и которые пересекают границу на выезд и на въезд довольно несущественно - говорит Демченко.

Напомним

Пассажиропоток на границе и дальше остается достаточно высоким. Но еще начиная с конца июля и в течение августа зафиксировано больше дней, когда граждане пересекают границу больше на въезд в Украину, чем на выезд.