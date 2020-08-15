З початку року горілка та вино підросли в ціні на 30-35 коп - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З початку 2020 року ціни на такі алкогольні напої, як горілка, вино та пиво в Україні зберігають відносну стабільність. Держстат фіксує зростання вартості, проте лише у межах копійок, передає УНН.
Зокрема, з початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4%. Так, у липні 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,42 грн, тоді як у січні 2020 року — 92,06 грн.
Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 0,5%. У липні 2020 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 67,08 грн, тоді як у січні — 66,75 грн.
Дещо зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 2,2%, до 17,6 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
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Як повідомлялось в УНН, українці купують більше вітчизняної горілки, аніж іноземної. І показники імпорту останньої вже знизилися на 15%.
При цьому, наша країна входить до ТОП-10 найбільших продавців горілки у світі.
Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).