С начала года водка и вино подросли в цене на 30-35 коп - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала 2020 года цены на такие алкогольные напитки, как водка, вино и пиво в Украине сохраняют относительную стабильность. Госстат фиксирует рост стоимости, но только в пределах копеек, передает УНН.
В частности, с начала года стоимость водки в Украине выросла на 0,4%. Так, в июле 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,42 грн, тогда как в январе 2020 года — 92,06 грн.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла — на 0,5%. В июле 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 67,08 грн, тогда как в январе — 66,75 грн.
Несколько возросла также стоимость пива отечественного производства — на 2,2%, до 17,6 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
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Как сообщалось в УНН, украинцы покупают больше отечественной водки, чем иностранного. И показатели импорта последней уже снизились на 15%.
При этом, наша страна входит в ТОП-10 крупнейших продавцов водки в мире.
Заметим, ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф” ), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).