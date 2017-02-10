З початку року було зафіксовано вже понад 20 нових випадків АЧС - В.Лапа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Лише за січень 2017 року в Україні зафіксовано вже понад 20 нових випадків спалаху африканської чуми свиней. Про це на свій сторінці у Facebook повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН.
“Масштаб проблеми ( поширення АЧС — ред.) красномовно ілюструють цифри. В 2014 році було зафіксовано 14 випадків АЧС, в 2015 — 40, в 2016 — 91 і лише в січні 2017 — понад 20. Маємо щорічне збільшення кількості випадків АЧС в понад два рази”, — повідомив він.
За його словами, тема африканської чуми свиней увійшла до порядку денного ТОП-ЗМІ.
“Якщо не враховувати основну причину — різке поширення захворювання, вбачаю в цьому позитив. Суспільство має бути проінформованим, а дії Держпродспоживслужби — підконтрольними медіа і громадськості. Але принагідно хотів би звернутись до засобів масової інформації із проханням знаходити місце в сюжетній лінії коментарям спеціалістів ветмедицини щодо основних заходів по упередженню захворювання — важливість цієї інформації складно переоцінити”, — додав В.Лапа.
Нагадаємо, у Мінагрополітики заявили, що боротимуться з АЧС щонайменше ще три роки.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.