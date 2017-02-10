С начала года было зафиксировано уже более 20 новых случаев АЧС - В.Лапа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Только за январь 2017 года в Украине зафиксировано уже более 20 новых случаев вспышки африканской чумы свиней. Об этом на свой странице в Facebook сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН.
"Масштаб проблемы (распространение АЧС - ред.) красноречиво иллюстрируют цифры. В 2014 году было зафиксировано 14 случаев АЧС, в 2015 - 40, в 2016 - 91 и только в январе 2017 - более 20. Есть ежегодное увеличение количества случаев АЧС в более чем два раза", - сообщил он.
По его словам, тема африканской чумы свиней вошла в повестку дня ТОП-СМИ.
"Если не учитывать основную причину - резкое распространение заболевания, вижу в этом позитив. Общество должно быть проинформировано, а действия Госпродпотребслужбы - подконтрольными медиа и общественности. Но попутно хотел бы обратиться к средствам массовой информации с просьбой найти место в сюжетной линии комментариям специалистов ветмедицины относительно основных мероприятий по предупреждению заболевания - важность этой информации сложно переоценить", - добавил В.Лапа.
Напомним, в Минагрополитики заявили, что будут бороться с АЧС минимум еще три года.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.