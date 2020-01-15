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З початку року зареєстровано 259 проваджень щодо насильства над дітьми

З початку року зареєстровано 259 проваджень щодо насильства над дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. З початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їх смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального Прокурора.

"Вже з початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їх смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень за ст. 115 КК України (Умисне вбивство), де процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами", - йдеться у повідомленні.

Так, 2 січня 2020 року у Волинської області у штучній водоймі знайшли мертвим місцевого жителя, 2002 року народження, який був у розшуку як зниклий безвісти. Встановлено випадок самогубства учня Білгород-Дністровського аграрного технікуму, якого 1 січня 2020 року знайшли повішеним на території домогосподарства за місцем проживання.

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Також виявлено факт самогубства учня загальноосвітньої школи, якого 6 січня 2020 року знайшли повішеним у приміщенні приватної теплиці у селі Новосільське Ренійського району Одеської області.

Зазначається, що у перший день нового року у місті Хмельницький, вантажним потягом смертельно травмовано місцевого жителя, 2002 року народження, студента Хмельницького національного університету.

8 січня 2020 року зафіксовано випадок падіння з балкону багатоповерхового будинку у місті Луцьк двох сестер, 2004 року народження, внаслідок чого одна дівчина загинула, інша отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні.

"Жахливим є факт виявлення мертвою дев’ятимісячної дівчинки у селищі Краснореченське Кремінського району Луганської області. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть сталася внаслідок виснаження організму через недоїдання", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що в Офісі Генерального прокурора розпочав свою роботу відділ протидії насильству щодо дітей управління захисту прав дітей та протидії насильству.

Новий підрозділ займатиметься захистом прав неповнолітніх, які стали жертвами насильства або свідками злочинів.

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