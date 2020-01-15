З початку року зареєстровано 259 проваджень щодо насильства над дітьми

КИЇВ. 15 січня. УНН. З початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їх смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального Прокурора.