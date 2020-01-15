С начала года зарегистрировано 259 производств из-за насилия над детьми

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 19346 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116697 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122455 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120805 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141252 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109722 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110521 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109662 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132109 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130814 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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С начала года зарегистрировано 259 производств из-за насилия над детьми

С начала года зарегистрировано 259 производств из-за насилия над детьми

Киев  •  УНН

 • 18657 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. С началу 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального Прокурора.

"Уже с началу 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами", - говорится в сообщении.

Так, 2 января 2020 года в Волынской области в искусственном водоеме нашли мертвым местного жителя, 2002 года рождения, который находился в розыске как пропавший без вести. Установлено случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января 2020 года нашли повешенным на территории домохозяйства по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области мужчина закрыл в доме сестру с тремя детьми и угрожал топором.

Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, которого 6 января 2020 года нашли повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.

Отмечается, что в первый день нового года в городе Хмельницкий, грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, 2002 года рождения, студент Хмельницкого национального университета.

8 января 2020 года зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в городе Луцк двух сестер, 2004 года рождения, в результате чего одна девушка погибла, другая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

"Ужасным есть факт обнаружения мертвой девятимесячной девочки в поселке Краснореченском Кременского района Луганской области. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате истощения организма из-за недоедания", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что в Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию.

Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений.

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