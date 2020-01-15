С начала года зарегистрировано 259 производств из-за насилия над детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. С началу 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального Прокурора.
"Уже с началу 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами", - говорится в сообщении.
Так, 2 января 2020 года в Волынской области в искусственном водоеме нашли мертвым местного жителя, 2002 года рождения, который находился в розыске как пропавший без вести. Установлено случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января 2020 года нашли повешенным на территории домохозяйства по месту жительства.
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Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, которого 6 января 2020 года нашли повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.
Отмечается, что в первый день нового года в городе Хмельницкий, грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, 2002 года рождения, студент Хмельницкого национального университета.
8 января 2020 года зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в городе Луцк двух сестер, 2004 года рождения, в результате чего одна девушка погибла, другая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.
"Ужасным есть факт обнаружения мертвой девятимесячной девочки в поселке Краснореченском Кременского района Луганской области. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате истощения организма из-за недоедания", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, что в Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию.
Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений.