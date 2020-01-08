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На Одещині чоловік зачинив у будинку сестру з трьома дітьми і погрожував сокирою

На Одещині чоловік зачинив у будинку сестру з трьома дітьми і погрожував сокирою

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Одещині 21-річний чоловік зачинив у будинку сестру з трьома малолітніми дітьми. Він погрожував сокирою їм та поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

"21-річний житель Овідіопольського району зачинив у будинку сестру з трьома малолітніми дітьми. Протиправні дії агресивно налаштованого чоловіка, який погрожував сокирою та ножем і рідним, і поліцейським, припинили правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що коли поліцейські прибули на виклик, на вимогу відчинити двері та випустити жінку з дітьми, озброєний сокирою та ножем зловмисник став погрожувати розправою і поліцейським.

"Щоб не допустити загострення ситуації та уникнути можливих людських жертв, на допомогу "заручникам" прийшли бійці батальйону поліції особливого призначення. Завдяки їхнім чітким діям жінка з дітьми були визволені, а їх агресивний родич – затриманий", - зазначили у відділі комунікацій.

Повідомляється, що причиною такої поведінки чоловіка стала образа на сестру, яка не пускала його переночувати після сварки з матір'ю.

Наразі обставини події встановлюються. Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.

За фактом погрози працівникам правоохоронного органу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині мати тримала чоловіка на ланцюзі.

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