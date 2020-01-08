На Одещині чоловік зачинив у будинку сестру з трьома дітьми і погрожував сокирою

КИЇВ. 8 січня. УНН. На Одещині 21-річний чоловік зачинив у будинку сестру з трьома малолітніми дітьми. Він погрожував сокирою їм та поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.