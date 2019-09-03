На Дніпропетровщині мати тримала чоловіка на ланцюзі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліцейські Солонянського відділення поліції звільнили 36-річного чоловіка з обмеженими можливостями, якого тримала на ланцюзі власна мати. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії.
"Чоловіка звільнили та доставили до лікарні”, - йдеться у повідомленні.
Також у поліції повідомили, що слідчими Солонянського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Нагадаємо, у Луганській області батьки тримали дитину на металевому ланцюгу через "погану поведінку".