В Днепропетровской области мать держала мужчину на цепи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полицейские Солонянского отделения полиции освободили 36-летнего мужчину с ограниченными возможностями, которого держала на цепи собственная мать. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии.
"Мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также в полиции сообщили, что следователями Солонянского ОП решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).
Напомним, в Луганской области родители держали ребенка на металлической цепи за "плохое поведение".