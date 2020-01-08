В Одесской области мужчина закрыл в доме сестру с тремя детьми и угрожал топором
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одесской области 21-летний мужчина закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми. Он угрожал топором им и полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"21-летний житель Овидиопольского района закрыл в доме сестру с тремя малолетними детьми. Противоправные действия агрессивно настроенного мужчины, угрожавшего топором и ножом и родным, и полицейским, пресекли правоохранители", - говорится в сообщении.
Указано, что когда полицейские прибыли на вызов, на требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник стал угрожать расправой и полицейским.
"Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь "заложникам" пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их четким действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник - задержан", - отметили в отделе коммуникаций.
Сообщается, что причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепропетровской области мать держала мужчину на цепи.