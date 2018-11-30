З початку доби ворог випустив одну міну в бік українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим тиші. Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку доби станом на 12-ту годину противник випустив 1 міну калібру 82 мм по позиціях наших військових неподалік Гнутового. Вогонь вівся з напрямку окупованого селища Пікузи", - зазначив речник.
За його словами, військовослужбовці Збройних сил України вогонь у відповідь не відкривали.
При цьому він додав, що втрат у лавах Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, а ситуація повністю контрольована українськими підрозділами.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак після обстрілу росіянами українських кораблів у Керченській протоці заявив, що нині російські війська вже офіційно атакують Україну.