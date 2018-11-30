С начала суток враг выпустил одну мину в сторону украинских бойцов

"С начала суток по состоянию на 12 часов противник выпустил 1 мину калибра 82 мм по позициям наших военных неподалеку Гнутово. Огонь велся по направлению оккупированного поселка Пикуза", - отметил представитель.



По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины огонь в ответ не открывали.



При этом он добавил, что потерь в рядах Объединенных сил от начала текущих суток нет, а ситуация полностью контролируется украинским подразделениями.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск.



Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после обстрела россиянами украинских кораблей в Керченском проливе заявил, что сейчас российские войска уже официально атакуют Украину.