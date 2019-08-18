З початку доби у зоні ООС шість ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Водяного з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів;
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- поруч Лебединського з напрямку Ужівки — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Талаківки з напрямку Пікуз — зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- в районі Новолуганського з напрямку Доломітного — з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Луганського з напрямку Нижнє Лозове — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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Зазначається, що 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Павлопіль, Лебединське, Водяне, Пищевик, Південне”, — повідомили у прес-центрі.
За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.
“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника”, — резюмують у повідомленні.
Нагадаємо, при розмінуванні територій біля мосту через річку Сіверський Донець виявлено 197 вибухонебезпечних предмети.