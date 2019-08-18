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З початку доби у зоні ООС шість ворожих обстрілів

З початку доби у зоні ООС шість ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів;
  • поруч Лебединського з напрямку Ужівки — зі стрілецької зброї;
  • поблизу Талаківки з напрямку Пікуз — зі стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • в районі Новолуганського з напрямку Доломітного — з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Луганського з напрямку Нижнє Лозове — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що 16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Павлопіль, Лебединське, Водяне, Пищевик, Південне”, — повідомили у прес-центрі.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.

“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника”, — резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, при розмінуванні територій біля мосту через річку Сіверський Донець виявлено 197 вибухонебезпечних предмети.

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