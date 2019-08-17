При розмінуванні територій біля мосту через річку Сіверський Донець виявлено 197 вибухонебезпечних предмети
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Відповідно до Рішення Тристоронньої контактної групи у Мінську 01 серпня було розпочато розмінування території біля зруйнованої частини мосту через річку Сіверський Донецьк. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Сьогодні, 16 серпня, завершено обстеження на наявність та вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці місцевості радіусом у 125 метрів від початку зруйнованої ділянки мосту в бік території, що контролюється Урядом України. Співробітниками піротехнічної служби ДСНС України обстежено площу 2,04 га площі. Під час розмінування було виявлено 197 вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.
“Разом з тим, необхідно зазначити, що члени незаконних збройних формувань РФ не допускають саперів ДСНС України до роботи безпосередньо на зруйнованій частині мосту, та ділянці місцевості зліва — справа від його зруйнованої частини, тим самим грубо порушуючи Мінські домовленості”, — додали військовослужбовці.
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Також, зазначається, що українською стороною виконано усі підготовчі заходи до проведення демонтажу фортифікаційних споруд, які розташовано в межах ділянки розведення, а саме:
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- посилено об’їзну ґрунтову ділянку місцевості для забезпечення проїзду важкої будівельної техніки;
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- демонтовано кілька невибухових інженерних загороджень.
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“Таким чином, Українська сторона готова протягом двох діб провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд”, — повідомили у прес-службі.
“Виконання українською стороною відповідних зобов’язань, можливо лише у випадку дотримання ЗФ РФ та їх найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд”, — підкреслили у прес-службі.
Також, у штабі ООС зауважили, що зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.
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