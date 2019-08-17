При разминировании территорий у моста через реку Северский Донец выявлено 197 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В соответствии с Решением Трехсторонней контактной группы в Минске 1 августа было начато разминирование территории возле разрушенной части моста через реку Северский Донецк. Об этом сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Сегодня, 16 августа, завершено обследование на наличие и изъятие взрывоопасных предметов на участке местности радиусом в 125 метров от начала разрушенного участка моста в сторону территории, контролируемой правительством Украины. Сотрудниками пиротехнической службы ГСЧС Украины обследовано площадь 2,04 га площади. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
“Вместе с тем, необходимо отметить, что члены незаконных вооруженных формирований РФ не допускают саперов ГСЧС Украины к работе непосредственно на разрушенной части моста, и участке местности слева — справа от его разрушенной части, тем самым грубо нарушая Минские договоренности”, — добавили военнослужащие.
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Также отмечается, что украинской стороной выполнены все подготовительные мероприятия к проведению демонтажа фортификационных сооружений, расположенных в пределах участка разведения, а именно:
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- усилен объездной грунтовой участок местности для обеспечения проезда тяжелой строительной техники;
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- демонтированы несколько невзрывчатых инженерных заграждений.
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“Таким образом, украинская сторона готова в течение двух суток провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений”, — сообщили в пресс-службе.
“Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения ЗФ РФ и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа фортификационных сооружений”, — подчеркнули в пресс-службе.
Также, в штабе ООС отметили, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
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