На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування у зоні проведення операції Об'єднаних сил сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил.
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Нагадаємо, 14 серпня бойовики тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.