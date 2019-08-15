На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил.

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Напомним, 14 августа боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.