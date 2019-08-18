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6 марта, 19:19 • 127151 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137327 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126067 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 127983 просмотра

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С начала суток в зоне ООС шесть вражеских обстрелов

С начала суток в зоне ООС шесть вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

 • 8186 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Пищевика по направлению Верхнеширокрвского — из стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного по направлению в Ужовку — из ручных противотанковых гранатометов;
  • рядом с Лебединским по направлению к Ужовке — из стрелкового оружия;
  • вблизи Талаковки по направлению Пикузе — из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • в районе Новолуганское по направлению в Доломитное — из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Луганского по направлению в Нижнее Лозовое — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Лебединский, Водяное, Пищевик, Южное”, — сообщили в пресс-центре.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.

“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника”, — резюмируют в сообщении.

Напомним, при разминировании территорий у моста через реку Северский Донец обнаружено 197 взрывоопасных предмета.

Украинские Национальные Новости

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