С начала суток в зоне ООС шесть вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Пищевика по направлению Верхнеширокрвского — из стрелкового оружия;
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- вблизи Водяного по направлению в Ужовку — из ручных противотанковых гранатометов;
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- рядом с Лебединским по направлению к Ужовке — из стрелкового оружия;
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- вблизи Талаковки по направлению Пикузе — из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- в районе Новолуганское по направлению в Доломитное — из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку Луганского по направлению в Нижнее Лозовое — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Отмечается, что 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Лебединский, Водяное, Пищевик, Южное”, — сообщили в пресс-центре.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.
“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника”, — резюмируют в сообщении.
Напомним, при разминировании территорий у моста через реку Северский Донец обнаружено 197 взрывоопасных предмета.