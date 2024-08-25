З початком операції в курській області на Харківському напрямку рф зменшила застосування тактичній авіації

З початком курської операції на Харківському напрямку росіяни значно зменшили застосування тактичній авіації. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи з початком курської операції було відчутно полегшення, Саранцев відповів: "Ми відчули полегшення лише в тактичній авіації, тобто противник на нашому напрямку значно зменшив її застосування. Якщо в нас в попередні періоди було по 30-50 КАБів на добу тільки на нашому відтинку, то зараз, наприклад за вчорашню добу ворог двічі завдавав авіаційні удари використавши чотири КАБи й 11 некерованих авіаційних ракет. Це значно менше ніж за попередні періоди. Можна сказати в рази менше".

Проте він зазначив, що це не означає, що противник повністю відмовився від використання тактичної авіації.

Він активно використовує на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де було за вчора викинуто понад 100 КАБів, - сказав Саранцев.

На уточнююче запитання, чи означає, що в них бракує авіації, Саранцев відповів: "Тут не можна говорити про якийсь брак авіації (у рф – ред.)."

Доповнення

В Харківській області українським військовим вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, позитивні моменти є.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.