З початком операції в курській області на Харківському напрямку рф зменшила застосування тактичній авіації

ukenru
15:22 • 17171 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 30033 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 51408 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 54798 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99057 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146861 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185653 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270643 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166590 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142225 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50475 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108256 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 89488 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74158 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66390 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 51419 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138876 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270651 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203901 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10100 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25536 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28084 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31970 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50475 перегляди
Актуальне
З початком операції в курській області на Харківському напрямку рф зменшила застосування тактичній авіації

З початком операції в курській області на Харківському напрямку рф зменшила застосування тактичній авіації

Київ • УНН

 • 92360 перегляди

З початком операції в курській області росіяни значно скоротили застосування тактичної авіації на Харківському напрямку. Кількість авіаударів зменшилась у рази, хоча противник не відмовився повністю від їх використання.

З початком курської операції на Харківському напрямку росіяни значно зменшили застосування тактичній авіації. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи з початком курської операції було відчутно полегшення, Саранцев відповів: "Ми відчули полегшення лише в тактичній авіації, тобто противник на нашому напрямку значно зменшив її застосування. Якщо в нас в попередні періоди було по 30-50 КАБів на добу тільки на нашому відтинку, то зараз, наприклад за вчорашню добу ворог двічі завдавав авіаційні удари використавши чотири КАБи й 11 некерованих авіаційних ракет. Це значно менше ніж за попередні періоди. Можна сказати в рази менше".

Проте він зазначив, що це не означає, що противник повністю відмовився від використання тактичної авіації.

Він активно використовує на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де було за вчора викинуто понад 100 КАБів,

- сказав Саранцев.

На уточнююче запитання, чи означає, що в них бракує авіації, Саранцев відповів: "Тут не можна говорити про якийсь брак авіації (у рф – ред.)."

Доповнення

В Харківській області українським військовим вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях, позитивні моменти є.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29